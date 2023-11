Garcia: "Abbiamo preso due gol sulle prime due azioni offensive del Milan"

Perché domani vedremo il secondo tempo visto contro il Milan e non il primo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Rudi Garcia, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Salernitana - gara valida per l'11esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Non buttate tutto del primo tempo... Abbiamo preso due gol sulle prime due azioni offensive del Milan. Offensivamente abbiamo anche fatto delle cose, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare.

Ovviamente è migliore il secondo tempo quando una squadra passa dallo 0-2 quasi al 3-2. Sempre meglio finire con una nota positiva e faremo di tutto per cavalcare quest'onda positiva domani".