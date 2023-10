Garics: "Calabria-Kvaratskhelia? Due ragazzi fortissimi, ma l'abbraccio finale è stata la cosa più bella"

Gyorgy Garics, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il duello Calabria-Kvaratskhelia? Due ragazzi fortissimi, ma l'abbraccio finale è stata la cosa più bella vista ieri. Ieri abbiamo visto un secondo tempo in cui è calato molto il Milan, ma sono contento che il Napoli non abbia segnato il terzo goal perchè avrebbe solo camuffato una situazione che non è assolutamente positiva. La sensazione che ho avuto ieri è stata che, nonostante sia cambiato un calciatore solo dall'anno scorso a questo, vedo una squadra sconnessa.

Ieri ho visto la gara al Maradona, è stata una brutta partita. Ero in Curva con dei tifosi e nemmeno loro avevano la sensazione che potesse succedere qualcosa per il Napoli. E' irriconoscibile questa squadra".