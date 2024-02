Garics: "Non so se una difesa a tre del Napoli possa contrastare l'attacco del Milan"

vedi letture

L'ex terzino del Napoli Gyorgy Garics ha parlato a Radio Marte dei temi di attualità legati al Napoli: “Sul caso Zielinski dico che il calcio è un business, ma anche un po' politica. Si tratta di un discorso che bisognerebbe capire bene: potremmo parlarne per due giorni ma la verità non la sapremo mai.

Non sapremo mai se De Laurentiis ha fatto il muso duro o se il giocatore volesse davvero andar via o il procuratore che l'ha venduto e c'è una mezza verità in ogni parte di queste dichiarazioni. Certo è una cosa spiacevole perché per quello che ha fatto Zielinski avrebbe meritato la riconferma. È sicuramente una grande perdita. Perché anche andando in scadenza si sarebbe potuto cercare di avere a disposizione le qualità del polacco. Non so se una difesa a tre possa contrastare l'attacco del Milan. Perché avendone 4 potresti coprire di più in ampiezza. Dipende molto dagli attori anche perché bisogna vedere dietro chi accetterà l'uno contro uno con Giroud che è una bella gatta da pelare”