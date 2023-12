Garlando ancora contro Leao: "Segnare al Sassuolo e portarsi le mani alle orecchie non basterà"

Rafael Leao, come quasi tutti i giocatori del Milan ieri sera, è stato protagonista di una prova assai deludente. Nonostante qualche sprazzo che, per lui, deve essere la norma, nel momento di maggiore difficoltà della squadra non è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle. Vista la prestazione insufficiente, il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando è tornato a mettere in evidenza i punti deboli del portoghese, che già a inizio anno (dopo Newcastle) aveva criticato facendo un vertiginoso paragone con Neymar e Balotelli.

Garlando oggi sulla rosea scrive così in merito a Leao: "La magia non deve trasmetterla Ibracadabra dalla tribuna, ma Leao in campo, che è il più bravo di tutti e partite così deve deciderle da solo. E invece anche ieri ha trascinato per il campo la sua talentuosa indolenza. Un assist e qualche spruzzo di classe non bastano. Chiedersi cosa intenda fare dei doni esclusivi che ha ricevuto dalla natura sembra lesa maestà, ma è ora che il ragazzo cominci a dare delle risposte serie. Segnare al Sassuolo e portarsi le mani alle orecchie non basterà".