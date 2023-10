Garlando attacca: "Ultimo mercato del Milan celebrato in modo eccessivo: la rosa ha lacune notevoli"

Luigi Garlando è intervenuto con un pezzo di commento sul Milan sulle colonne della Gazzetta dello Sport, a due giorni dalla sconfitta contro il Psg in Champions. Il giornalista ha parlato così del momento dei rossoneri, puntando il dito anche su come è stata rinforzata la squadra in estate: "L’ultimo mercato è stato celebrato in modo eccessivo. Reijnders è un buon profilo, ma non ha ancora fatto un gol; Musah deve ancora imporsi.

Un ragazzino di 17 anni, Zaire-Emery, ha portato a spasso tutto il reparto; la differenza con la mediana dell’Inter l’ha spiegata bene il derby. La rosa rossonera, che ha lacune notevoli (difensore centrale, terzino sinistro, centrocampista, attaccante) è inferiore a quella di Inter, Juve e Napoli, specie in attacco, dove accanto al vecchio Giroud, sono arrivati contributi per ora impercettibili: Okafor, Jovic, Chukwueze (28 milioni)."