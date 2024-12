Garlando: "Dal cooling break alla probabile panchina, per Theo una caduta continua"

Theo Hernandez partirà dalla panchina questa sera contro il Genoa. Non è ancora ufficiale ma è molto probabile che il tecnico Paulo Fonseca escluda il terzino francese che sta offrendo prestazioni sotto tono dal punto di vista tecnico e sotto il profilo dell'atteggiamento, tanto che è indicato come uno dei probabilissimi destinatari dello sfogo post Stella Rossa del tecnico portoghese. Dunque per scelta tecnica oggi Theo, nel giorno in cui si festeggiano i 125 anni del club, si accomoderà in panchina. Sulla Gazzetta dello Sport il giornalista Luigi Garlando ha parlato della situazione.

Il pensiero di Luigi Garlando su Theo Hernandez: "Theo Hernandez, terzino sinistro, capitano, a gennaio potrebbe lasciare il Milan. Per costituzione caratteriale, Theo ha bisogno di punti di riferimento solidi e di sollecitazioni continue. Persi l'interlocutore più credibile, Maldini, e il riferimento tecnico più affidabile, Pioli, l'angelo di Marsiglia ha avuto immediatamente la percezione che il paradiso attorno a lui si stesse guastando e così è stato. Dall'ammutinamento del cooling break fino alla probabile panchina di oggi contro il Genoa, è stata una caduta continua che il francese ha accelerato con i guai fuori dal campo, più o meno sommersi".