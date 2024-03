Garlando elogia Leao: "Esposto, come si fa con i capolavori degli Uffizi"

vedi letture

Rafael Leao è stato l'assoluto protagonista della vittoria del Milan sul campo della Fiorentina ieri sera. Un assist e un gol per il portoghese che sul prato dell'Artemio Franchi ha offerto la miglior versione di se stesso. Così facendo il numero 10 rossonero si è anche guadagnato i complimenti di Luigi Garlando che questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ha scritto così: "Rafa Leao non è stato schierato in campo, è stato esposto, come si fa con i capolavori degli Uffizi. A Firenze, città d’arte, il portoghese ha dipinto una vittoria importantissima per la stagione rossonera: secondo posto blindato, Juve sprofondata a -6, la Roma, quinta, con una partita in meno, distante 14 lunghezze".

Garlando ha poi aggiunto su Leao, parlando però anche di altri rossoneri decisivi: "Leao ha sbloccato la partita a inizio ripresa con un assist di tacco per Loftus-Cheek e l’ha chiusa con una cavalcata spettacolare. Ma già nel primo tempo, in cui il Milan ha sprecato troppo, Leao aveva fatto tanto. La miglior versione del portoghese: continuo e concreto. Stavolta il tacco non era cipria, ma sostanza. Ma non solo Rafa. Il Milan è piaciuto per la sicurezza tattica del primo tempo e per la sofferenza con cui ha difeso la vittoria nel secondo. Decisivo Maignan, bravi Reijnders e Chukwueze che sta sbocciando e sta mettendo finalmente in atto il piano estivo: due ali forti".