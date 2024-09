Garlando: "Fonseca deve trovare il modo di avvicinare Reijnders alla porta"

vedi letture

Paulo Fonseca è alla ricerca di soluzioni che possano far sbloccare il suo Milan. Il problema più grande, che pare anche ingigantito rispetto alla scorsa stagione, è quello dell'equilibrio di squadra che ha una diretta conseguenza negativa sulla fase difensiva rossonera. Molto, se non tutto, passa da come si interpreta tatticamente la partita a centrocampo. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport, nel commentare squadra per squadra il momento e cosa serve da adesso in poi, suggerisce al tecnico portoghese l'arma Tijjani Reijnders, ancora poco sfruttato in questa stagione dai rossoneri e invece decisivo con l'Olanda.

La Gazzetta dello Sport titola così: "Rebus Fonseca. Può aggrapparsi a Reijnders". Il trafiletto, redatto dal giornalista Luigi Garlando, recita: "L'uomo a cui aggrapparsi è Tijjani Reijnders che è in fase di consacrazione. Lo ha confermato in Nazionale. Classe a parte, gioca con una leggerezza che al Milan manca. Fonseca, con la linea a 3 o con Fofana che gli copre le spalle, dovrebbe trovare il modo di avvicinarlo alla porta, come nell'Olanda. Sprecato tenerlo solo in sala macchine".