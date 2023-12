Garlando: "Il Milan commette sempre i soliti errori. Mancanza di equilibrio anche in vantaggio"

Il Milan esce con un pareggio da Salerno: ma se la classifica dice un punto in più in classifica, il morale dice chiaramente zero punti. Un pareggio raggiunto all'ultimo secondo che non sa di nulla, se non di delusione e solite mancanze. Su questo si concentra anche Luigi Garlando che ha commentato la prestazione della squadra di Pioli sulla Gazzetta dello Sport.

Il pensiero di Garlando: "Il Milan è questo: un’auto che prova a ripartire, ma, ogni volta, il motore tossisce e si ferma. Commettendo sempre i soliti errori: ancora rimontato nella ripresa, come a Napoli e Lecce; troppe transizioni subite per mancanza d’equilibrio anche quando era in vantaggio e cercava il ko"