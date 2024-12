Garlando: "Il Milan dello scudetto era unito. Ora c'è una spaccatura tra squadra, tecnico e società"

Luigi Garlando, giornalista, intervenuto al podcast della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento del Milan: "Una società si giudica dal suo progetto sportivo e dai risultati delle squadre. Prima squadra maschile, Milan Futuro, Primavera e prima squadra femminile: non ce n'è una tra le prime cinque. Il distacco complessivo di queste quattro squadre dalla vetta è di 72 punti. Guardiamo invece l'Atalanta: prima in Serie A e quarta in Serie C. Questo è un progetto sportivo che funziona perchè c'è una struttura che funziona.

Al Milan comanda Ibrahimovic che non è nell'organigramma del club, ma è il consigliere del proprietario. Hanno appena mandato via il ds e non si sa chi verrà. Il Milan dello scudetto aveva un trio molto unito composto da squadra-Pioli-Maldini/Massara. Ora queste tre componenti, squadra, allenatore e dirigenza, sono spaccate. C'è poi sempre la frattura tra Elliott e RedBird. La situazione è questa e i risultati parlano chiaro".