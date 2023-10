Garlando: "Il Milan meritava i tre punti: non ha tremato sotto il Muro Giallo"

Luigi Garlando questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ha commentato la partita che il Milan ha pareggiato in casa del Borussia Dortmund ieri sera. Questo il suo commento, comunque positivo: "Il Diavolo torna in campionato anche con tante cose utili. Ha giocato una buona partita, meritava i 3 punti. Ha dimostrato personalità, non ha tremato sotto il Muro Giallo: un crash-test confortante per una squadra giovane. La difesa che ha preso 5 gol nel derby ne ha subito solo uno nelle successive 5 partite.

La conferma di una solidità ritrovata, anche senza una pedina importante come Loftus-Cheek. Pioli ha sperimentato la regia di Reijnders e poi quella di Adli. Musah ha garantito dinamismo, lotta e copertura. Leao, a tratti, è stato devastante".