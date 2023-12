Garlando: "Il Milan non ha voluto la vittoria con la stessa passione della Salernitana"

Il Milan esce con un pareggio da Salerno: ma se la classifica dice un punto in più in classifica, il morale dice chiaramente zero punti. Un pareggio raggiunto all'ultimo secondo che non sa di nulla, se non di delusione e solite mancanze. Su questo si concentra anche Luigi Garlando che ha commentato la prestazione della squadra di Pioli sulla Gazzetta dello Sport.

Il commento sulla partita di Garlando: "Questo è definitivamente il Milan 2023-24: una squadra ripetutamente ferita nei muscoli, in affanno anche con le piccole (Udinese), tatticamente irrisolta, incapace di difendere un vantaggio importante e di pareggiare la rabbia agonistica degli avversari. Il Milan non ha voluto la vittoria con la stessa passione della Salernitana, se non nel finale isterico".