Garlando: "Il panettone di Pioli sa di sale. Anzi, ha temuto di non mangiarlo"

Stefano Pioli è a rischio: da quando è seduto sulla panchina del Milan, il tecnico di Parma non ha mai rischiato così tanto l'esonero come in queste ore. La proprietà per ora lo ha confermato anche se ha messo in dubbio l'evidente preparazione sballata fatta in estate e di fatto si aspetta un'inversione di risultati già con il Sassuolo.

Questo il commento di Luigi Garlando questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: "Sa di sale il panettone di Stefano Pioli dopo il brutto pareggio di Salerno. Anzi, sull’1-2, prima del gol di Jovic, ha temuto di non mangiarlo. E forse anche nella giornata di ieri".