Garlando: "La vittoria dà al Milan forza intimidatoria. Rossoneri troppo prudenti?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luigi Garlando noto giornalista della Gazzetta dello Sport questa mattina ha scritto sulla rosea così riguardo al Milan e alla sua prestazione vincente contro il Napoli nella gara di ieri sera: "La domanda che più rimbalza in testa alla fine è questa: il Milan ha esagerato in saggezza e in prudenza? Contro un Napoli senza punte, in dieci negli ultimi venti minuti, non era meglio forzare di più per costringere Osimhen a una rimonta più impegnativa? Comunque, aver doppiato la vittoria di campionato con questa consente al Milan di presentarsi a Napoli con ulteriore forza intimidatoria, senza dimenticare che l’abitudine a certe notti pesa".