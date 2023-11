Garlando: "Loftus come Boateng, quanti muscoli e qualità per l'inglese"

vedi letture

E' intervenuto così, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, esponendo il proprio pensiero sulla prestazione di Loftus-Cheek contro il PSG: "Il Milan è ripartito bene con nuove idee e modi di stare in campo, lo si è visto in particolare con il ruolo di Loftus-Cheek, trequartista muscolare alla Boateng con però grandi doti tecniche palla al piede. I meccanismi del centrocampo rossonero, conditi alla quantità e qualità dell'inglese ex Chelsea dovranno ora verificarsi anche in campionato, sabato contro il Lecce".