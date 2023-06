Garlando: "Oggi, vedere partire Tonali fa molto male agli innamorati del Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luigi Garlando questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ha proposto un pezzo su Sandro Tonali e il suo sempre più probabile trasferimento in Premier League al Newcastle. Questo un passaggio del sui articolo: "Oggi, vedere partire Sandro Tonali per Newcastle fa molto male agli innamorati del Milan. Troppo male. E non può essere altrimenti.

Perché non se ne va soltanto un ottimo giocatore, il migliore delle ultime due stagioni rossonere, nel pieno della sua fioritura tecnica, se ne va il capitano annunciato dei prossimi dieci anni, la bandiera italiana attorno a cui costruire tutti i Milan del futuro. I cuori rossoneri si struggono ancora di più perché di capitano ne hanno appena perso un altro, il leggendario Paolo Maldini, che ha giocato con la fascia al braccio per 12 anni. Vedere evaporare in pochi giorni Capitan Passato e Capitan Futuro è una botta del Diavolo, una mazzata mica da ridere".