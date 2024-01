Garlando: "Pioli pagherà anche perché sui social ha avuto un crollo d’immagine tipo la Ferragni"

vedi letture

Il Milan sta vivendo una stagione altalenante. Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando le colpe sono da dividere equamente tra società, allenatore e giocatori. Su questo tema il collega della rosea, questa mattina, ha proposto un pezzo di commento alla situazione non facile in casa rossonera.

Le parole di Garlando sul futuro di Pioli, con tanto di paragone: "Ma, a fine stagione, probabilmente, pagherà Pioli anche perché sulla piazza social ha avuto un crollo d’immagine tipo la Ferragni. Ma non è detto. La proprietà sa come ha lavorato in questi anni; sa quanti milioni ha mandato in cassa con la semifinale Champions; sa che, senza difesa, ha subito 4 gol in meno di un anno fa e ha 2 punti in più; sa che presidia un vitale 3° posto Champions con 7 punti di vantaggio sulla 5a . In fondo, era messo peggio ai tempi di Rangnick".