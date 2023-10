Garlando: "Pioli spera che Leao possa ritrovare d’incanto una forza e una fame da lupo"

Non c’è città al mondo che abbia cantato alla luna come Napoli; un lungo e struggente repertorio di melodie dedicate al nostro satellite che stanotte sbircerà dall’alto una partita carica di elettricità. Al Maradona s’incrociano le squadre che hanno vinto gli ultimi due scudetti, imprese griffate dalle rispettive lune offensive: il Milan di Leao e Giroud, che si è girato contro l’Inter, e il Napoli di Kvaratskhelia e Osimhen. La sfida sorprende però le due squadre, e le due lune, in un momento delicato. Al Napoli manca il totem Victor e, oltre al rifiorito Kvara, si affida al piccolo Raspadori, caricato a pallettoni dal gol berlinese. Garcia ha ripreso colore in volto dopo gli ultimi risultati, ma resta pesantemente attenzionato da De Laurentiis. Al Milan, che pure è a un solo punto dalla vetta, l’aria è ancora più pesante, dopo la sconfitta casalinga con la Juve, doppiata dalla tranvata presa a Parigi. Il branco dei «Pioli out» non ha mai ringhiato così forte. La luna Leao-Giroud non fa gol da 36 giorni (Milan-Verona 1-0, 23 settembre), il francese addirittura da 58 (Roma-Milan 1-2, 1 settembre): un’era geologica per due attaccanti. Il Diavolo viene da due partite senza gol e, in Champions, ne ha messe in fila 5 senza reti. Alla domanda: «Ma chi segna per il Diavolo?», Pioli potrebbe rispondere cantando “Luna rossa”: «Cca nun ce sta nisciuno». Napoli-Milan è la classica torre che può ospitare una squadra sola: chi vince può proseguire nella luce, chi perde precipita direttamente nel lato oscuro della luna. Pioli conta molto sui poteri magici tradizionalmente attribuiti al plenilunio che ha fatto nascere la leggenda dei licantropi. Il tecnico rossonero spera con tutto il cuore che, al Maradona, Rafa Leao possa trasformarsi in ciò che è stato una stagione fa, nei due passaggi da Napoli; che possa, cioè, ritrovare d’incanto una forza e una fame da lupo. Nel 4-0 di campionato, il portoghese sbranò due volte la profondità per altrettanti gol; nel quarto di Champions, partì dalla sua metà campo e arrivò fino in fondo, dopo una cavalcata entusiasmante, per assistere la rete di Giroud. Divorò Spalletti come fosse la nonnina nel bosco.