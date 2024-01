Garlando: "Pioli tatticamente ha spesso chiesto al Milan un coraggio oltre i propri limiti, a costo di farsi infilzare in ripartenza come San Sebastiano Martire"

Il Milan sta vivendo una stagione altalenante. Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando le colpe sono da dividere equamente tra società, allenatore e giocatori. Su questo tema il collega della rosea, questa mattina, ha proposto un pezzo di commento alla situazione non facile in casa rossonera.

Le parole di Garlando sulle scelte tattiche di Pioli: "La prima colpa di Pioli è di essersi convinto di poter fare tutto come prima, da solo, anche se nulla era più come prima; di essersi caricato sulle spalle responsabilità esagerate. Ha esagerato in ottimismo anche tatticamente, chiedendo spesso al Milan un coraggio oltre i propri limiti, a costo di farsi infilzare in ripartenza, come San Sebastiano Martire. Le rovinose batoste contro Inter (5-1) e Psg (a Parigi) hanno lasciato il segno".