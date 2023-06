Garlando si chiede: "La partenza di Tonali renderà il Milan più forte?"

MilanNews.it

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando si è espresso sull'imminente passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle: "Vedere partire Sandro Tonali per Newcastle fa molto male agli innamorati del Milan. Troppo male. E non può essere altrimenti. Perché non se ne va soltanto un ottimo giocatore, il migliore delle ultime due stagioni rossonere, nel pieno della sua fioritura tecnica, se ne va il capitano annunciato dei prossimi dieci anni, la bandiera italiana attorno a cui costruire tutti i Milan del futuro".

Un addio che si aggiunge a quello, recente, di Paolo Maldini: "Vedere evaporare in pochi giorni Capitan Passato e Capitan Futuro è una botta del Diavolo, una mazzata mica da ridere. Il popolo ha bisogno di eroi credibili in cui identificarsi". Garlando, infine, si pone diverse domande e ha una certezza: "La partenza di Tonali renderà il Milan più forte? Va considerato allora come l’innamorato che molla l’amata per renderla più felice? Ma chi perde il suo giovane migliore, il capitano del futuro, può davvero sentirsi più forte? Di sicuro, la Serie A sarà ancora più povera".