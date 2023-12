Garlando sta con Pioli: "Il gioco ce l'ha. Ha presentato un Diavolo ancora più offensivo: ha avuto ragione lui"

Il Milan ha vinto contro il Sassuolo, tornando alla vittoria in campionato e sconfiggendo una delle sue bestie nere più frequenti che a San Siro non perdeva da quattro anni. A livello generale la prestazione del Diavolo non ha scaldato i cuori dei tifosi rossoneri: la squadra è apparsa ancora disordinata e un po' confusa tatticamente, anche se molto compatta e unita.

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, difende le idee di Stefano Pioli. Questo il commento nel suo pezzo: "Tutti i dottori accorsi al capezzale del Milan, come a quello di Pinocchio, suggerivano prudenza, passi indietro, invece Pioli ha presentato un Diavolo ancora più offensivo. Ha avuto ragione lui. Con nuove pedine e il recupero degli infortunati, Pioli può progettare la svolta. Il gioco ce l’ha". Che si discosta di poco dal giudizio nelle pagelle (7): "Non era facile ricompattare la squadra nella tempesta. Lo ha fatto con coraggio, buttando avanti il Diavolo. Ha avuto ragione"