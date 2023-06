Garlando su Baldanzi: "Riuscirà l'Empoli a tenerlo per valorizzarlo di più?"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Luigi Garlando questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ha parlato di Tommaso Baldanzi che presto potrebbe diventare oggeto del desiderio di tutte le big di A che già stanno bussando alla porta dell'Empoli, Milan compreso. Questo il pensiero del giornalista della rosea: "Per ora, al mercato, ci si scanna soprattutto per gli attaccanti, ma presto toccherà ai fantasisti. A cominciare da Tommaso Baldanzi, il giovane profilo di 10 più pronto, che ha incantato al Mondiale Under 20. Riuscirà l’Empoli a tenerlo per valorizzarlo ancora di più? Fuori c’è la fila: Milan, Roma, Napoli, Lazio..."