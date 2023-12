Garlando su Leao: "Prestazione pessima contro la seconda peggior difesa del torneo"

Rafael Leao non ha giocato una gran partita ieri pomeriggio contro il Sassuolo, questo è innegabile: ciononostante i fischi di alcuni tifosi di San Siro sono apparsi forse un po' troppo ingenerosi, se considerati globalmente e tenuto conto anche che il portoghese è stato fermo per un mese, non poco per un giocatore che fa di potenza e velocità le sue armi migliori.

Luigi Garlando, sulla Gazzetta dello Sport, si è unito al coro delle critiche verso il numero 10 e ha commentato: "Servirà un altro Leao, ieri sostituito dopo una prova trasparente, fischiato da San Siro e rimbeccato da capitan Calabria. sorprendenti i fischi che hanno accompagnato l’uscita di Leao, l’idolo di casa. Prestazione pessima. Contro la seconda peggior difesa del torneo, non ha mai trovato la porta, neppure quando, dopo il gol, si sono dilatati gli spazi. Mai oltre l’uomo. Fermato da Tressoldi, quasi un contrappasso dantesco per il ragazzo dal faraonico rinnovo. I tifosi, che l’hanno sempre adorato e atteso, cominciano a spazientirsi. E anche i compagni. Ieri, nel finale, Calabria, alzando un piede, gli ha mandato a dire di evitare i colpi di tacco, perché là dietro stavano soffrendo. Rafa ha provato ad avvicinarsi al capitano, Kjaer e Florenzi si sono messi in mezzo".