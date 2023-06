Garlando su Tonali: "Avrebbe potuto godersi i tempi lunghi dell'amore: gli hanno negato il piacere dell'attesa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina Luigi Garlando ha commentato ancora una volta l'addio di Sandro Tonali per il quale manca solo l'ufficialità dei club chiamati in causa. Questa la riflessione del giornalista della rosea: "Non c’è più attesa. Tutto in tempo reale. Sandro Tonali. Ha sbagliato il Milan a venderlo? Ha sbagliato Tonali a farsi vendere? Ognuno dia la sua risposta. Di sicuro, al ragazzo hanno negato (si è negato) il piacere dell’attesa e dei tempi lunghi. Sandro è arrivato al Milan, ha steccato, si è affermato, ha vinto, ha detto: «Il mio sogno è diventare la bandiera del Milan».

E' ripartito. Tutto in un lampo, alla velocità frenetica delle vecchie comiche in bianco e nero. Emozioni compresse, come barrette energetiche. E invece avrebbe potuto godersi i tempi lunghi dell’amore. La sua maglietta è stata la più acquistata dai tifosi, più di Ibra, più di Leao. Aveva un popolo che lo amava, di cui sarebbe stato capitano per anni. Magari non per sempre".