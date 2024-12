Garlando sulla Gazzetta: "Hernandez e Pellegrini capitani nella tempesta"

vedi letture

Luigi Garlando, giornalista, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle situazioni di Theo Hernandez al Milan e di Lorenzo Pellegrini alla Roma in vista della sfida di stasera a San Siro tra rossoneri e giallorossi: "Lorenzo Pellegrini s’incammina verso la quinta panchina consecutiva, Theo Hernandez dovrebbe aver evitato la terza. Stasera a San Siro si saluteranno, affratellati dal destino comune delle ultime settimane: restare a guardare, come i pensionati ai cantieri. Anche se sono ancora giovani: 27 anni il milanista, 28 il romanista. Un destino inimmaginabile quest’estate, quando non erano soltanto titolari, ma, soprattutto, capitani. La fascia di solito circonda il braccio degli intoccabili. Theo, la prima pietra tattica dello scudetto di Pioli, il fluidificante eterno, saldato alla magia di Leao; il terzino che, con il suo movimento, faceva girare tutta la squadra, il TGV che spaccava in due l’Atalanta. Theo, la pescata geniale di Paolo Maldini, il francese vice-campione del mondo in Qatar.

Lorenzo, la terza corona di una stirpe eletta, svezzata a Trigoria: Totti, De Rossi, Pellegrini. Lorenzo, che ha vestito il 10 azzurro, con la benedizione del Pupone che, nel marzo scorso aCoverciano, spiegava: 'Pellegrini è un capitano vero, uno dei giocatori più importanti per la Roma e per la Nazionale. Certo che è degno di quel numero e di quella maglia'. Poi le cose sono cambiate e, di recente, precipitate, anche a causa di prestazioni scadenti. Nell’emergenza (fuori Pulisic, Leao,Okafor, Loftus-Cheek, Musah…), Fonseca è stato costretto a precettare Hernandez, anche se in settimana ha provato Terracciano e ieri ha annunciato: 'Jimenez gioca sicuro'. Come dire: il titolare è lui. Ranieri, dopo aver difeso Pellegrini davanti al popolo ('Non c’entra con l’esonero di De Rossi'), lo ha annunciato sul mercato. Per entrambi, gennaio potrebbe essere il mese delle valigie.

Milan-Roma è un palio di capitani scossi, inimmaginabile quest’estate. Come lo era prevedere questo Milan-Roma natalizio che dista, complessivamente, 35 punti dalla vetta. Un anno fa, alla stessa giornata, si sarebbero incontrate la terza (Milan) e la sesta (Roma). Stasera, l’ottava (Milan) e la decima (Roma).Chi perderà il Palio dei Capitani Scossi, troverà in contrada parecchia elettricità".