Garlando sulla Gazzetta: "I ragazzi della via Milan volano anche senza Ibra"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha commentato così la vittoria del Milan contro la Sampdoria: "Il Milan ha risposto con una vittoria ancora più impressionante. E non tanto per la solita litania di record aggiornati, quando per la forma con cui l’ha ottenuta. 'Sì, bravi, ma vediamo quando mancherà Ibra e quando mancherà Kjaer...' Mancavano entrambi: 70 anni di esperienza in due. E mancava anche il cervello della mediana: Bennacer. È come se gli avessero sfilato la colonna vertebrale, eppure il Diavolo è rimasto in piedi lo stesso. E non tenuto su dai suoi uomini più esperti, tipo Calhanoglu, ieri opaco. No, è stato sorretto dai suoi ragazzi, che non hanno tremato neppure nel finale sofferto. Nel momento più critico, Tonali, finora incerto, ha giocato la sua partita migliore, mostrando quella personalità che si era tenuto in tasca. Gabbia è sembrato il fratello esperto di Romagnoli. Hauge è entrato in un altro gol. Kessie ha segnato il rigore che un tempo segnava Ibra. L’altro giorno, dopo l’abbondante nevicata a Milanello, giocavano a palle di neve. È questa leggerezza, questo entusiasmo da prima neve, da prima corsa allo scudetto, la vera forza del Milan. Non pensate più che c’entri solo Ibra. E poi l’empatia poderosa del gruppo, che comprende anche Maldini e la dirigenza, simboleggiata dall’abbraccio di Pioli dopo il secondo gol".