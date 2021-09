Garlando sulla Gazzetta: "Il calcio più bello lo gioca il Milan di Pioli"

Luigi Garlando, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Pioli: "Il Milan ha riabbracciato il suo totem: giornalisticamente la notizia più saporita. Ma ce n’è un’altra non meno pesante: ieri abbiamo visto un Milan da scudetto. Non diciamo che lo vincerà, ma se saprà essere spesso ciò è che è stato nel primo tempo di ieri, ne perderà poche. Nei primi 45’ ha mostrato il miglior calcio visto finora in A: pressing alto e costante, ritmo intenso, squadra corta e connessa, linee di passaggio nitide, costruzione fluida. Quello spettacolo che spesso ammiriamo all’estero. E dio non era ancora in campo. Hanno fatto tutto gli apostoli da soli. Un tempo non ci sarebbero riusciti. Ibra è stato fondamentale nella rinascita del Milan, ha trasmesso personalità, coraggio, ha migliorato la cultura del lavoro con l’esempio e le strigliate. Ma c’è un uomo che vanta ancora più meriti nel Rinascimento rossonero: Stefano Pioli. Per le idee che ha saputo insegnare e per il grande lavoro sui singoli. Ultimo capolavoro: Tonali, anche ieri tra i migliori. Il ragazzo che un anno fa si nascondeva e faceva il passaggio più facile, oggi rincorre ogni pallone e se ne va in dribbling. Hanno cambiato anima anche Calabria e Saelemaekers; hanno cambiato testa Rebic e Leao. La Lazio non era in giornata storta, è stata semplicemente rimpicciolita dal Milan che le ha impedito di giocare. Il Milan ha gioco, ricambi (mancavano Kjaer e Giroud), fame, entusiasmo e ha ritrovato il suo dio".