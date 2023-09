Garlando sulla Gazzetta: "Milan, che girone... ma tutte le italiane possono passare"

vedi letture

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha commentato i sorteggi dei gironi di Champions per quanto riguarda le italiane: "Dalle urne sono uscite storie strizzacuore: il Milan si ritroverà contro due ex capitani (Donnarumma, Tonali); Pulisic sarà avversario sotto il suo vecchio muro giallo (Dortmund); Ancelotti contro De Laurentiis che lo silurò dal Napoli; Bonucci, avversario di tante sfide scudetto, calerà al Maradona in altra veste (Union Berlin); Inter-Benfica a San Siro rinnoverà un’altra volta il gol piovoso di Jair e la leggenda della seconda Coppa Campioni dell’Inter; mettiamoci pure il derby dei fratelli Hernandez (Milan-Psg)".

Impegni difficili soprattutto per il Milan, ma più in generale Garlando è convinto di una cosa: "La morale di Montecarlo? Possiamo qualificarne quattro agli ottavi e sperare di portare fino in fondo, o quasi, qualche rappresentante, come nell’edizione scorsa. Inter, Milan e Napoli hanno cominciato il campionato con un gioco dominante, di qualità e coraggio. È così che si seduce l’Europa".