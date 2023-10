Garlando: "Zero gol dopo 180' zeppi di tiri sono imperdonabili: il Newcastle complica il quadro"

Luigi Garlando questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ha commentato il secondo pareggio per 0-0 consecutivo del Milan in Champions League. I rossoneri non sono riusciti a concretizzare le molte occasioni create a Dortmund, come era successo all'esordio in casa con il Newcastle. Questo il giudizio del giornalista: "ll Milan si ritrova di nuovo a rimpiangere le occasioni sprecate, come con il Newcastle. Zero gol dopo 180’ zeppi di tiri sono imperdonabili. La vittoria del Newcastle (4-1 sul PSG, ndr) complica ulteriormente il quadro".