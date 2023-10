Gasperini ammette: "Milanesi fortissime. Milan eccezionale dopo il derby"

Gianpiero Gasperini questa mattina è stato protagonista di una lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport. Il tecnico dell'Atalanta ha avuto spazio anche per commentare le dirette avversarie, in particolare Milan e Inter. Queste le sue parole: "L’Inter, anche se ha perso Dzeko e Lukaku, ha due marce in più di prima, per la forza che le ha lasciato la finale di Champions. Ma il Milan dopo il derby è stato eccezionale. Milanesi fortissime"