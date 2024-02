Gasperini: "Cambio di De Ketelaere contro il Milan per scelta tecnica"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interviene in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani contro l'Inter.

Il cambio di De Ketelaere?

"È stata una scelta tecnica".

Esiste un fattore San Siro per De Ketelaere? Le condizioni di Touré quali sono?

"Non credo esista, nella partita di Coppa Italia contro il Milan fece un'ottima gara, fu anche determinante. Ma dovete considerare che i giocatori non sono delle macchine, non ripetono le stesse prestazioni. Il Milan ha fatto un altro tipo di prestazione dopo Monza e Rennes. Oggi non so come abbiamo recuperato e con quanti abbiamo recuperato, non ho un termometro per misurare se Ederson o Koopmeiners o De Roon, che hanno fatto un gran volume di corsa, hanno già recuperato completamente. Si va molto a sensazione, poi ci sono anche cinque cambi coi quali poter rimediare. Giocare così spesso è davvero difficile programmare a priori. Touré si sta allenando, non so quando avremo tempo di poterlo inserire, adesso le partite contano tanto, non abbiamo tempo di fare troppi esperimenti, ogni partita vale i punti, non possiamo testare sempre i giocatori, chi sta meglio gioca".