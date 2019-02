Gasperini, col Milan esame non decisivo

(ANSA) - ZINGONIA, 15 FEB - "Il Milan è un esame di quelli tosti, anche se non decisivo perché mancano tante sfide alla fine, ma ci arriviamo preparati". Alla vigilia dell'anticipo del sabato sera, Gian Piero Gasperini è conscio dell'importanza della prova per la sua Atalanta: "Ne abbiamo appena affrontati due bene con Cagliari e Spal - prosegue il tecnico nerazzurro -. Non è ancora una partita decisiva, ma è importante: i rossoneri sono quarti e sono tra le squadre più in forma, una delle migliori espressioni del calcio italiano". Gasperini rivolge un elogio al collega: "Gattuso li ha resi una squadra importante, è stato bravissimo a dare la svolta imprimendo il suo carattere dopo momenti un po' altalenanti. Ha un gruppo solido e le scelte sul mercato invernale lo stanno ripagando".