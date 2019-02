Gasperini, 'Coppa Italia fondamentale'

(ANSA) - BERGAMO, 26 FEB - "In questo momento abbiamo un paio di defezioni per squalifica (Djimsiti e Freuler, ndr), ma recuperiamo Gomez che è un valore aggiunto e de Roon presentandoci a Firenze al meglio". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina. "Una partita determinante per la stagione, visto che quando riesci ad eliminare la Juventus alimenti anche delle aspettative - spiega il tecnico nerazzurro -. La coppa nazionale è la strada più breve per l'Europa League, non la più facile. Tra andata e ritorno ci saranno due mesi di campionato in cui anche i viola avranno delle chance per raggiungere una posizione utile per qualificarsi".