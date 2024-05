Gasperini: "De Ketelaere? E' un ragazzo giovane che può evolversi ulteriormente"

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' a una settimana dal trionfo in Europa League contro il Bayer Leverkusen. "Il primo obiettivo è farli diventare più bravi, poi cerco di farli diventare dei capitani come De Roon o come Djimsiti. I capitani sono quelli che mettono addosso la maglia, che hanno appartenenza e sentono che devono ottenere un risultato non solo per sé stessi".

Cosa è successo a De Ketelaere?

"Per me più lo metti lontano dalla porta e più lo metti in difficoltà. Lui tende a venire indietro e a legare il gioco: in certe situazioni va anche bene, ma poi lui deve essere un attaccante. E quando dico attaccante o fai gol o fai fare gol. Lui sta lavorando in quella direzione lì: ha fatto gol e assist, ma è un ragazzo comunque giovane che può evolversi ulteriormente".