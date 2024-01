Gasperini: "De Ketelaere? Ho sfruttato il lavoro del Milan e di Pioli. Siamo soddisfatti"

vedi letture

Dopo la vittoria contro l'Udinese, che ha permesso all'Atalanta di raggiungere il quarto posto, il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport: "Sono molto soddisfatto, affrontavamo una squadra ostica sotto il profilo fisico e tecnico. Abbiamo fatto un gran primo tempo, siamo stati bravi visto che dopo una sosta non sai mai come riparti. Nel secondo potevamo fare di più, ci siamo adeguati, ma siamo contenti".

De Ketelaere sta facendo benissimo. Secondo lei il Milan lo sta rimpiangendo?

"Al Milan va riconosciuto il merito di averci investito, poi non è facile il primo anno per chi arriva dall'estero ed è così giovane. Ho anche sfruttato il lavoro del Milan e di Pioli. Siamo soddisfatti e penso che oggi abbia giocato la partita più importante da quando è qui".