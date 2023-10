Gasperini: "De Ketelaere scommessa facile. Non pensavo..."

vedi letture

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha toccato vari temi tra cui Charles De Ketelaere (atteso dal riscatto dopo un'annata infelice al Milan).

C’è stata una partita che l’ha convinta a scommettere su De Ketetelaere?

"No, ci sono state delle caratteristiche sulle quali ero convinto di poter lavorare. Charles era già molto considerato. Scommessa facile".

Lei lo ha visto subito come una prima punta?

"Sì, perché è gratificato soprattutto dalle cose che fa in attacco. È l’indole che detta il ruolo. Anche se Charles lavora molto. Anzi, questa è stata la sorpresa. Non pensavo che corresse così e facesse tanto volume".

Ha il volto di una sfinge.

"Credo sia una caratteristica di questa generazione. Sembra che non abbiano emozioni. Sono sempre sereni, nel bene e nel male. Charles è un ragazzo sveglio, intelligente, di valori. Dobbiamo aiutarlo a emozionarsi, a sentirsi la squadra addosso".