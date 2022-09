Gasperini: "Gli arbitri vadano in tv a spiegare"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 17 SET - "Gli arbitri devono andare in tv a spiegare le varie situazioni, errori compresi": è quanto ha detto, sulle polemiche riguardo al Var, Gian Piero Gasperini, a margine della presentazione della sfida dell'Atalanta in casa della Roma. "Molti sbagli dipendono anche dalla velocità con cui vengono prese le decisioni: serve la certezza del regolamento, facciamo tutti fatica a capire se c'è troppa interpretazione o se il regolamento è così", aggiunge il tecnico. "Per fortuna quest'anno gli episodi non ci hanno toccato, se non a Genova con la Sampdoria - chiude Gasperini - Da parte del pubblico ci sono proteste proprio perché le situazioni non sono chiare". (ANSA).