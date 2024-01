Gasperini: "Il recupero con l'Inter piazzato tre giorni dopo il Milan: mi ha dato fastidio"

L'Atalanta nell'ultimo weekend, come altre squadre, ha vissuto un turno di pausa forzato. I bergamaschi infatti avrebbero dovuto sfidare l'Inter ma a causa della Supercoppa Italiana la partita della squadra di Simone Inzaghi è stata rinviata così come quelle di Napoli, Fiorentina e Lazio. La lega ha deciso di recuperarli in date diverse in base ai calendari. La gara tra Inter e Atalanta si giocherà il 28 febbraio a San Siro. Tre giorni prima la squadra di Gasperini sarà sempre a San Siro per affrontare il Milan.

Il commento di Gianpiero Gasperini all'Eco di Bergamo questa mattina: "Mi ha dato fastidio dove ci hanno piazzato il recupero con l'Inter, tre giorni dopo il Milan a San Siro. Saremo gli ultimi a recuperare, si poteva inserire nelle settimane precedenti che di spazio ce ne era..."