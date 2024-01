Gasperini: "La Coppa Italia è il trofeo più arrivabile per l'Atalanta. A San Siro per giocarcela"

vedi letture

Giornata di Coppa Italia per l'Atalanta, che oggi a a San Siro contro il Milan si gioca l'accesso alle semifinali della competizione. "Il calcio è forse l'unico sport dove c'è anche il pareggio - ha sottolinea il il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa - ma qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono chance. Dando per improbabile lo Scudetto e le coppe europee, la Coppa Italia è quella più arrivabile, andiamo lì per giocarci questa competizione".

Avete preparato i rigoristi per domani visto che l'Atalanta nel girone d'andata non ha ricevuto rigori a favore?

"Il problema non è quest’anno, ormai dobbiamo fare un anno intero, l’ultimo lo abbiamo avuto nell’8-2 con la Salernitana. Nel girone d'andata siamo stati l'unica squadra a non aver avuto un rigore a favore, ma anche nel girone di ritorno dello scorso anno. Non abbiamo tanti episodi da reclamare, ma visto quanto si vanno a cercare i rigorini ne avremmo potuti avere una decina. Non ci sono stati episodi clamorosi, non siamo molto abili a fare tuffi dentro l'area ed evidenziare certi episodi che stanno diventando rigori certi, c'è una ricerca spasmodica ad ingannare l'arbitro. E a far credere che questi siano rigori. Ormai ogni contatto è un rigore".