Gasperini: "Serie A più equilibrata grazie alla crescita delle piccole"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la sconfitta interna contro il Bologna ha commentato così la prestazione dei suoi a DAZN: “Il gol del Bologna ha cambiato i valori in campo, loro sono stati bravissimi mentre noi abbiamo forzato per cercare di rimontare la gara, ma non ci siamo riusciti. Nel primo tempo abbiamo avuto l’occasione di sbloccare la partita e metterla sui binari giusti, ma non l’abbiamo fatto e poi nella ripresa abbiamo pagato. Abbiamo avuto qualche difficoltà in mezzo al campo con le assenze di Kopmainers e Pasalic in corso d’opera, che ci ha creato problemi nel recupero di palla e di costruzione.