Gasperini si lamenta: "A noi zero rigori da un anno. Non siamo molto abili a fare tuffi dentro l'area"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per analizzare la sfida contro il Milan, gara valida per i quarti finale di Coppa Italia in programma a San Siro (ore 21.00).

Quali sono le vostre ambizioni considerata la prima parte di stagione?

"Non potremmo vincere lo Scudetto, mi dispiace. Però non ci tiriamo indietro in niente, l'obiettivo è andare in Champions League, è l'unico obiettivo valido. Se mi chiedi se sono soddisfatto della partita di Roma sono molto soddisfatto, di dove arriviamo non lo so, ma la squadra si sta compattando. Esiste solo la Champions, il resto non esiste niente".

Avete preparato i rigoristi per domani visto che l'Atalanta nel girone d'andata non ha ricevuto rigori a favore?

"Il problema non è quest’anno, ormai dobbiamo fare un anno intero, l’ultimo lo abbiamo avuto nell’8-2 con la Salernitana. Nel girone d'andata siamo stati l'unica squadra a non aver avuto un rigore a favore, ma anche nel girone di ritorno dello scorso anno. Non abbiamo tanti episodi da reclamare, ma visto quanto si vanno a cercare i rigorini ne avremmo potuti avere una decina. Non ci sono stati episodi clamorosi, non siamo molto abili a fare tuffi dentro l'area ed evidenziare certi episodi che stanno diventando rigori certi, c'è una ricerca spasmodica ad ingannare l'arbitro. E a far credere che questi siano rigori. Ormai ogni contatto è un rigore".