Gasperini su Hojlund: "C'è il rischio di offerte irrinunciabili"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Calcio Totale su Rai Sport:

Ad Hojlund consiglierebbe di restare un altro anno o di provare una grande piazza?

"Tecnicamente e sotto molti aspetti, a 20 anni, ne conosco pochi di attaccanti così forti. Ha però margini di crescita notevoli... In certe situazioni, come nel gioco aereo, dentro l'area di rigore o nell'ultimo passaggio, ha margini di crescita. In questo momento appena si vedono giocatori di questo livello gli piombano addosso top club europei con offerte difficilmente rinunciabili per una società come l'Atalanta".