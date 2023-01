Gasperini: "Tempo effettivo? Si rischia di spezzare il gioco ancor di più"

MilanNews.it

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Bologna ed ha parlato della possibilità di inserire il tempo effettivo nel mondo del calcio, dichiarandosi contrario (a differenza, per esempio, di Stefano Pioli): "Non mi piace, c'è il rischio di allungare le partite perché tanto uno può pensare 'tutto verrà recuperato'. Per me il calcio è ritmo, non è football americano che dobbiamo mettere la pubblicità in mezzo. Bisogna trovare qualche rimedio, col tempo effettivo si rischia di giocare due ore e mezzo, la partita rischia di diventare ancor più lenta e brutta".