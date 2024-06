Gatti chiamato in extremis, ma sarà il primo dei presenti: sarà in Germania tra i 26

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Ho visto la squadra lavorare in modo molto attento e serio, non si può inserire subito il pilota automatico però siamo sulla strada buona". Così Luciano Spalletti alla vigilia del test con la Turchia verso Euro 2024, in cui schiererà fra i titolari Vicario, Di Lorenzo, Orsolini e in attacco Retegui. ''La Turchia ha qualità, estro, ghigno, conosco poi bene Montella quindi sarà una gara difficile e importante anche considerando ciò che dobbiamo ancora mettere a posto''. Il ct ha annunciato che Federico Gatti sarà nella lista dei 26 che parteciperanno agli Europei. (ANSA).