Gattuso a Buffon: "Nella nostra chat dei campioni del mondo 2006 non interagisci quasi mai ma io so perchè..."

vedi letture

Il mondo del calcio saluta Gigi Buffon. Il mondo della Nazionale, quell'Italia che nel 2006 salì sul tetto del mondo, omaggia il suo grande portiere. L'estremo difensore ex Juventus e Parma lascerà il calcio giocato all'età di 45 anni e presto potrebbe aprirsi una nuova carriera come capo-delegazione azzurro. Intervistato dall'edizione della Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso ha voluto lanciare un messaggio al suo ex compagno.

Le parole di Gattuso

"Infinito, immenso, immortale - commenta così l'ex allenatore di Napoli e Milan -. Nella nostra chat dei campioni del mondo 2006 non interagisci quasi mai ma io so perchè: fino a quando hai giocato, ti dava ricordi ed emozioni. E invece tu volevi sempre restare sul pezzo".