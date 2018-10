Gattuso a Sky: "Da quando alleno il Milan in Serie A ho perso sei partite, brucia ancora ma domani c'è il Betis"

Rino Gattuso è stato intervistato da Sky Sport 24 nel preconferenza a Milanello.

Sul momento: "Quando si perde un derby all'ultimo minuto rimane tanta amarezza, domani affrontiamo una squadra molto forte, che riesce a palleggiare molto bene, una partita molto difficile. Brucia ancora la sconfitta con l'Inter ma bisogna guardare avanti".

Sulla squadra: "E' giusto assumersi le proprie responsabilità, la squadra a livello mentale ha fatto una grandissima partita, siamo venuti a mancare nel palleggio. Sulla voglia non posso rimproverare nulla ai ragazzi, rivedendola sono ancora più convinto di quello che dico".

Sulla posizione: "Faccio l'allenatore, sono consapevole di essere giudicato per i risultati, ma da quando alleno il Milan in Serie A ho perso sei partite. Questo fa parte di questo mondo, devo pensare a mettere la squadra in campo, tutti i giorni ho confronti con Leonardo e Maldini, a volte non ci troviamo d'accordo come nelle migliori famiglie, ma c'è rispetto e ci guardiamo negli occhi".

Sul possibile turnover: "Si fa un turnover ragionato come contro l'Olympiacos, affrontiamo una squadra molto forte, metterò la squadra migliore in campo".

Sul modulo: "Oggi il problema non è del modulo, con l'Inter dovevamo giocare in un certo modo, incontravamo una squadra che aveva qualcosa in più di noi fisicamente".