Gattuso a Sky: "Dopo il pari abbiamo preso paura ma abbiamo spinto e reagito bene. Mauri mi è piaciuto. Mi spiace per i fischi a Bertolacci"

Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria contro il Dudelange: “Dopo il pareggio è subentrata la paura ma la partita era stata interpretata bene. Non ci sono partite facili. Il Dudelange sa palleggiare. Non hanno grande tenuta fisica e si vede, ma fino a che sta in partita può metterti in difficoltà. Quando si cambia tanto non è facile. Basta vedere Bakayoko che quando giocava poco faticava ad entrare in partita. Ora tanti giocatori che giocano poco fanno fatica. Oggi era importante vincere, sul 1-2 abbiamo reagito bene, la squadra non ci stava. Abbiamo spinto. Sapevo che avremmo faticato”

Su Bakayoko e Mauri: “Mi è piaciuto Mauri, non volevo cambiare ieri ma all’inizio volevo farlo giocare titolare. Poi ho pensato che cambiare tre giocatori su quattro a centrocampo non è facile. So quello che mi può dare. Mi spiace che Bertolacci sia stato fischiato. Abbiamo bisogno di tutti”

Su Higuain: “Ho parlato poco con lui oggi, ma secondo me gli dava fastidio la schiena. Non ha detto nulla ma ho avuto questa sensazione. Penso che avesse un piccolo problemino alla schiena, è stato bravo a stringere i denti. Ha bisogno di buone prestazioni, vive per il gol”

Su Cutrone: “Deve continuare a segnare e migliorare a livello tecnico, ancora può migliorare e deve avere voglia di migliorarsi e di imparare. Il veleno negli ultimi sedici metri è da manuale ma può migliorare a livello tecnico”

Sulle capacità di sofferenza del Milan: “Se vogliamo palleggiare con Laxalt facciamo fatica perché preferisce andare negli spazi, a differenza di Rodriguez. Oggi le catene non mi sono piaciute per come si sono mosse. Halilovic avrebbe potuto scaricare ma portava sempre palla. Quando si pensa di palleggiare in maniera facile e non si riesce si torna sempre dietro. Dobbiamo essere bravi anche a capire le qualità di chi scende in campo. Spesso leggiamo male queste situazioni”