Gattuso: "Abbiamo perso gente importante ma dobbiamo pensare solo alla Juve"

Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa odierna, ha parlato così dell'avvicinamento alla sfida contro la Juventus: ""Se avessi avuto tutti a disposizione sarei stato preoccupato allo stesso modo. È vero, abbiamo perso gente importante, ma ora dobbiamo pensare solo alla Juventus mettendo in campo qualcosa in più che fino ad un mese fa era sconosciuto. Soffrire, stare tutti insieme, cercare le seconde palle e battagliare. Non siamo il massimo, non siamo bellissimi, ma ora la squadra sta crescendo ed è un problema importante".