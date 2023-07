Gattuso: "Al Milan 14 anni da giocatore e 2 da allenatore: un privilegio"

Nel corso di un'intervista concessa a Josep Pedrerol per il "Chiringuito de Jugones", Rino Gattuso ha anche un pensiero per il Milan: "Ho avuto la fortuna di giocare 14 anni al Milan, ho avuto la fortuna anche di allenarlo. È la squadra del mio cuore, per me è stato un privilegio".