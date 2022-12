Gattuso: "Amrabat mi ha commosso molto, sembravo io quando giocavo a 27 anni"

MilanNews.it

© foto di Alberto Fornasari

In un'intervista rilasciata ad AS, il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso, ha parlato di Amrabat e delle prestazioni del centrocampista della Fiorentina al Mondiale: "Era da tanto che non vedevo un giocatore simile a me, ma l'ho visto ai Mondiali: Amrabat. Mi ha commosso molto, sembravo io quando giocavo a 27 anni. La vita era molto migliore quando giocavo, da allenatore proprio non ce l'hai. Devo ringraziare mia moglie, non so come stia ancora con me, ma in qualche modo devo cambiare, perché non puoi passare 18 o 19 ore a pensare al calcio".